Sanremo: porto vecchio, incontro comune-avvocati per la strategia in previsione del 14 dicembre

Incontro tra l’Amministrazione comunale e gli avvocati di palazzo Bellevue, questa mattina a Sanremo, propedeutico alla decisione che il 14 dicembre dovrà prendere il Consiglio di Stato sul progetto del futuro porto vecchio della città dei fiori.

Nel corso della riunione, che ha visto la partecipazione del Sindaco, Alberto Biancheri, dell’Assessore Massimo Donzella, del Segretario generale Monica Di Marco e del Dirigente del settore, Danilo Burastero, è stato ribadito ai legali il percorso fatto fino ad ora e la correttezza della procedura, come ribadito dallo stesso Consiglio di Stato. Presidenti anche Walter Lagorio, della Porto di Sanremo Srl, e Gianluca Petrera del gruppo Reuben.

Il 1° settembre scorso, lo ricordiamo, si era registrata una nuova svolta nell’iter del maxi progetto che, nelle intenzioni dell’amministrazione Biancheri, avrebbe dovuto portare al restyling di Porto Vecchio con l’ambizioso progetto da oltre 600 milioni di euro andato, almeno inizialmente, nelle mani della Porto di Sanremo Srl facente capo ai fratelli Reuben.

Il ricorso della società Porto di San Francesco aveva ottenuto i favori del Tar, sentenza contro cui il Comune di Sanremo aveva presentato opposizione con il ricorso al Consiglio di Stato la cui pronuncia ha tenuto con il fiato sospeso l’amministrazione per settimane.

L’ordinanza del Consiglio di Stato ha rinviato ulteriormente la decisione in merito al ricorso del Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar. La nuova udienza è fissata per il prossimo 14 dicembre quindi si dovrà attendere il 2024 per capire se il progetto potrà partire o meno.