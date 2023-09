San Lorenzo al Mare: serie di incontri domenica prossima allo Iat in occasione della 'Festa dello Sport'

Domenica prossima, in occasione della Festa dello Sport, la Porta di Valle San Lorenzo IAT ospiterà una serie di incontri per trattare tematiche legate allo sport e al benessere psico-fisico. Dottori, professionisti dello sport e scrittori, condivideranno le loro conoscenze ed esperienze, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del movimento. Un’occasione per confrontarsi con sportivi, nutrizionisti e allenatori ai quali esporre le proprie domande e dai quali prendere ispirazione per condurre uno stile di vita sano e gestire correttamente anche la nutrizione e la vita sportiva dei nostri figli.

Programma della giornata:

10.30 Dott. Stefano Boschi – nutrimedisport - sport e alimentazione

11.00 Federico Marchi – presentazione libro

11.30 Nadia Zerbone – presentazione libro

14.30 Dott. Danilo Papa – Lions Club Riva S.Stefano Golfo delle Torri – presentazione nuove tecnologie a supporto del diabetico - Consegna targhe Lions “con lo sport il diabete si ferma” Adgp aps (associazione diabete giovanile ponente) oratore Carlo Dasso Tesoriere Adgp Aps – supporto alle famiglie con giovani pazienti affetti da diabete di tipo 1

15.30 Activologym – Valeria Costamagna, chinesiologa, presenta Activolgym per il benessere del corpo con allenamenti mirati e personalizzati.

16.00 Loabikers Flavio Ginestra, presentazione Trofeo Ponente in Rosa, ciclismo femminile