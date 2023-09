Incidente sulla A10 tra Arma di Taggia e Imperia Ovest: si ribalta un furgone, illeso il conducente

Si ribalta con un furgone sulla A10, all’altezza dell’area di servizio ‘Conioli Sud’ tra Taggia e Imperia Ovest, ma fortunatamente esce praticamente illeso.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 quando, per cause ancora in via d’accertamento, un uomo di 65 anni ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, la Stradale e gli operai della A10. L’uomo è uscito dal mezzo da solo e non ha riportato ferite, rifiutando il trasporto in ospedale.

Lunghe code si sono registrate in direzione Imperia (e sono in corso ancora adesso) per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo.