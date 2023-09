Ventimiglia: perdita d'acqua nella zona del Roya e nessuno interviene, la segnalazione di una lettrice (Video)

Una nostra lettrice di Ventimiglia, Cristina, ci ha scritto (inviandoci anche foto e video) per segnalare una perdita d’acqua su un argine del Roya:

“Penso si tratti dell'ennesimo spreco con scarsa attenzione di rivieracqua. Ai cittadini rivieraschi questa estate in più occasioni è stato chiesto di risparmiare sull'uso dell'acqua per la grave carenza dovuta alla siccità, ma le perdite sono davvero tante. Ho segnalato questa sabato e ancora aspetto che qualcuno intervenga. Il tubo che si vede a fianco, oltretutto, trasporta gas e penso che un intervento tempestivo sarebbe opportuno. L'acqua nel fiume non manca ma dobbiamo davvero sprecarla così?”