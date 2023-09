Estimi catastali da rivedere in provincia di Imperia: Coldiretti soddisfatta "Problema che affligge produttori"

“Non possiamo che essere contenti", è il commento a caldo del Presidente Gianluca Boeri e il Direttore Domenico Pautasso, di Coldiretti Imperia, in merito alla problematica legata alle tariffe degli estimi catastali che vede impegnato il senatore Gianni Berrino.



"Si riporta alla luce un problema che da sempre affligge i produttori, più volte portato all’attenzione delle Istituzioni dalla nostra associazione. - aggiungono Boeri e Pautasso - Ringraziamo il senatore sanremese di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, per la sensibilità dimostrata in merito alla problematica legata alle tariffe degli estimi catastali, da anni al centro di dibattito da parte di Coldiretti Imperia, l’unica organizzazione sindacale ad avere sollevato e seguito con attenzione e impegno tale problematica".

Un esempio su tutti: l’imposta IMU calcolata su un terreno di 8500 mq con un volume di affari aziendali di 60mila euro l’anno a Sanremo e Ospedaletti costa al proprietario quasi 4mila euro l’anno, contrariamente ad altre province italiane che, a parità di fatturato, pagano poco più di 1000 euro annui.

“È una situazione paradossale – prosegue Boeri – che va risolta quanto prima per evitare l’abbandono delle colture. Ad oggi, per le nuove generazioni, risulta difficile proseguire l’attività di famiglia o aprirne delle nuove con tassazioni del genere. Rivedere i calcoli è fondamentale per mantenere solido e vivace uno dei comparti economici più importanti della nostra provincia. Il terreno agricolo, per un imprenditore, è un bene strumentale e non una proprietà dalla quale deriva una rendita fondiaria a seguito di attività extra-agricole. Proprio per questo, Coldiretti pretende che venga pagato il giusto”.