Sanremo: al parco di Villa Ormond torna “Floriseum in comics”

“Cos” costume, “play” gioco o interpretazione. Termine coniato dal giapponese Takahashi Nobuyuki nel 1984 per descrivere al meglio tutti coloro che indossano i panni di un personaggio di fantasia. In realtà, questo fenomeno nasce nel 1939 in America, e solo negli anni novanta raggiunge l’Italia. Dal 2020 questo evento, ormai famoso in tutto il mondo, raggiunge anche la bella città di Sanremo, nel ponente ligure.

Ideato da due ragazze appassionate di fumetti, che hanno voluto portare il cosplay nella loro cittadina, dedicando intere giornate a chiunque sia appassionato, o semplicemente curioso, di questo magico mondo.

Il “Floriseum in comics” è un evento del fumetto e del cosplay dall’aria familiare, intima e avvolgente, l’intento è quello di far divertire tutti e di passare belle giornate in compagnia con le attività presenti.



Si potranno trovare magnifici giochi di ruolo dal vivo a cura di Echi di Lyguris, una piccola associazione LARP che vi farà immergere nel mondo medievale/fantasy con trame da mozzare il fiato, e sfide per guerrieri di ogni rango.

Contest cosplay e di disegno per dare l’opportunità a tutti i giovani talenti di esprimersi con la propria arte, mostrando le grandi abilità nell’interpretare il loro personaggio preferito, e nel disegnare come un vero mangaka!

Quest’anno si potrà trovare anche il torneo del gioco di carte “Magic”, curato dal ludopub “Rabbit hole”, gli stand pieni di fumetti, action figure, funko pop e molto altro, della Mondadori di Bordighera e di Game People di Sanremo.