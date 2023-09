Imperia: passeggiata da Villa Guardia di Pontedassio al Santuario di Montegrazie

L'8 settembre, Festa della Natività, è in programma la passeggiata dal Borgo di Villa Guardia di Pontedassio al Santuario di Montegrazie di Imperia. Decima passeggiata-pellegrinaggio, per festeggiare l'antica ricorrenza della festa della Natività in Montegrazie.



Percorrere gli antichi sentieri e mulattiere tra gli olivi e boschi, raggiungendo da Villa Guardia il Santuario di Montegrazie nell'occasione della ricorrenza annuale della Natività: questa è la tradizione riscoperta dieci anni fa dagli abitanti di Villa Guardia, frazioni vicino e da tutti gli appassionati di trekking nella natura.

La partecipazione è gratuita. Il ritrovo è alle 8 sulla piazzetta V.Veneto di Villa Guardia presso il bar, partenza alle ore8.30. La durata dell'iniziativa è di circa 8 ore.

Si consigliano scarpe da trekking e riserva d'acqua, K-way visto i cambiamenti meteo. Al ritorno si potrà visitare l'Oratorio San Carlo Borromeo di recente riapertura. Si può prenotare chiamando Patricia al numero 3347980872.