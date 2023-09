Imperia: incidente sul lungomare Vespucci, quattro mezzi coinvolti

Questa mattina c'è stato uno scontro tra auto e scooter sul lungomare Vespucci di Imperia. Quattro i mezzi coinvolti e per fortuna il bilancio è di una sola persona ferita. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Bianca di Imperia per una donna di 40 anni che alla fine ha preferito rifiutare il trasporto in Ospedale per accertamenti.