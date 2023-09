E' morto a Genova Gian Marco Cassini, indimenticato medico e assessore negli anni '80 a Sanremo

È morto il 30 agosto a Genova Gian Marco Cassini, indimenticato medico radiologo, che fu assessore al turismo negli anni ’80 a Sanremo. Gianmarco Cassini, che aveva 80 anni, lascia la moglie Francesca (sposata nel 1970) e due figlie, Giulia e Giorgia.

Ex amministratore del Casinò e dell’orchestra sinfonica, ha portato il Festival di Sanremo a Mosca e si è adoperato per il primo contratto tra Rai e Comune di Sanremo per la kermesse canora, contribuendo al rilancio della manifestazione, indissolubilmente legata alla Città dei Fiori. Dopo la pensione con assiduità ha prestato le sue cure a tante famiglie dell'entroterra e del genovesato.

La sorella Fiorenza farà celebrare una Messa di suffragio sabato alle 9.30 in San Siro. Da Paolo Pippione le condoglianze a Fiorenza per la perdita del fratello: “Io piango un amico con il quale ho lavorato con impegno a favore della città”.

Il ricordo di Roberto Pecchinino in un video dell'epoca in cui Cassini era Assessore: