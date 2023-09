Fisco: FdI: "Bene revisione estimi per Comuni interessati da colture floricole"

“In questo mese di agosto tutti i Comuni della fascia costiera e dell’immediato entroterra, interessati (anche in passato) da colture floricole, hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una missiva per la conferma della revisione degli estimi catastali per terreni ‘orto irriguo fiori’ e ‘roseto’. Da tempo le comunità locali attendono una revisione di tali estimi, ormai troppo elevati rispetto a quando erano stati fissati. Atri tempi per la floricoltura e per i redditi da essa prodotti. Apprezzo molto tale iniziativa e seguirò da vicino il suo percorso, certo che contrariamente al procedimento iniziato a metà del decennio scorso, arriverà a conclusione con soddisfazione di tutta la comunità, e costituirà uno strumento in più per la nostra floricoltura”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in Commissione giustizia.