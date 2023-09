Sanremo: aveva trasformato la tabaccheria in rivendita di droga, arrestato il 43enne titolare

Vendeva stupefacenti in tabaccheria insieme alle sigarette, ma il fatto non è passato inosservato alle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Sanremo ha arrestato il titolare, Francesco Sofia, 43enne incensurato che aveva avviato una vera e propria vendita al dettaglio di hashish e marijuana, già divise in dosi e pronte per essere cedute ai numerosi clienti.

Il blitz è scattato il 29 agosto scorso, quando gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ventimiglia, hanno scoperto la ‘rivendita’ di droga, all’interno della tabaccheria che si trova sulla piazza principale della frazione sanremese di Bussana. Nell’abitazione del 43enne sono stati trovati 3 kg di hashish, marjuana e cocaina ma, all’interno c’era anche un giovane incensurato di Sanremo, S.D., intento a confezionare dosi di cocaina.

Sono stati entrambi arrestati e portati in carcere in Valle Armea e, la successiva udienza di convalida, ha confermato gli arresti, con conseguente ammissione di ogni addebito da parte degli indagati.