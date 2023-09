Incendio tra Ventimiglia e Dolceacqua: spegnimento e bonifica a terra, i mezzi aerei si allontanano

Prosegue con le squadre a terra lo spegnimento dell'incendio che per tutto il pomeriggio ha interessato la zona boschiva tra Trucco di Ventimiglia e Dolceacqua. I mezzi aerei, due elicotteri e un canadair, hanno lasciato da poco l'area del rogo. In questa fase è atto la bonifica di alcune aree bruciate da parte dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.



L'incendio non è ancora sotto controllo. Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite, nonostante le fiamme siano arrivate vicino ad alcune abitazioni. Non c'è stato bisogno di evacuare le famiglie del luogo. Le attività di spegnimento e controllo proseguiranno ancora per diverse ore.

Intanto è stato dichiarato spento l’incendio boschivo nel comune di Pontedassio.