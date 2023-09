Due elicotteri, un canadair e le squadre di vigili del fuoco e protezione civile stanno lavorando senza sosta per spegnere l'incendio divampato tra Trucco di Ventimiglia e Dolceacqua.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio per le fiamme alzatesi in una zona principalmente boschiva. Dopo breve il rogo si è avvicinato ad alcune abitazioni. Per il momento il lavoro delle squadre a terra sta evitando di ricorrere all'evacuazione degli abitanti.

(Foto di Tullio Bigordi)