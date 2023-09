Turismo, Berio (Sanremo On): “Musica e locali per guardare al futuro”

“Ancora una volta sono arrivate le polemiche - che in verità paiono circoscritte - per la musica nei locali. Una querelle che è per molti versi controproduttiva se si analizzano più fattori, in primo piano quello del rilancio del nostro turismo che questa estate ha chiuso con il segno meno, non solo nella quantità dei clienti ma anche nella qualità in costante decrescita”.

Così interviene al termine dell'estate Roberto Berio, presidente della rete di impresa 'Sanremo On'.

“Sanremo On sostiene gli imprenditori che con denari propri hanno ristrutturato spiagge, ristoranti e locali portandoli a livelli concorrenziali, e altri imprenditori che hanno aperto nuove attività, in particolare dedicate all’intrattenimento musicale - aggiunge Berio - ricordo che una volta a Sanremo, soltanto nel centro, erano aperte quasi dieci discoteche e molti più alberghi di quanti siano oggi: tempi d’oro. Per evitare fraintendimenti dico subito che non vi è dubbio che gli hotel, con i quali collaboriamo, siano fondamentali per il turismo e ne auspichiamo nuove aperture e migliorie di quelli esistenti. Ma le diverse realtà possono e devono assolutamente convivere se vogliamo offrire agli ospiti - che lo richiedono - quello che altre località più o meno vicine offrono. Ed evitare contestualmente che tanti giovani sanremesi emigrino ogni sera con tutti i rischi che ne conseguono. Ricordo anche che tutte queste nuove attività producono economia e posti di lavoro e incrementano un’offerta - da allargare ad altre fasce di età - che può e deve ancora migliorare. In questa ottica ci pare necessario, più che le polemiche, un coordinamento che in parte può svolgere anche il Comune. Ad inizio stagione estiva, ad esempio, attraverso regole concordate e check tecnici, con la collaborazione assicurata dei titolari dei locali. Da sempre sosteniamo che il turismo sia un mix di offerte dei vari attori (hotel, negozi, ristoranti, spiagge, pubblici esercizi, intrattenimento e servizi) affiancato da infrastrutture di livello e da un decoro urbano all’altezza del nome di Sanremo. Su questo, per rilanciare la città oltre alla sua fama, occorre lavorare insieme, senza polemiche fine a se stesse”.