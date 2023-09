Nel gennaio 1902 l'Hockey su prato venne giocato per la prima volta in Italia a Bordighera

Nel mese di novembre 2021 è uscito il terzo libro dei ‘Racconti di Bordighera: Storie, Ricordi, Vite’ di Pier Rossi, già giornalista e proprietario del quotidiano online Bordighera.net. I libri dei ‘Racconti di Bordighera’ non sono stati narrati solo da Pier Rossi, con le sue ricerche storiche, ma anche da altre persone che li avevano personalmente vissuti o a loro tramandati da ricordi famigliari.

Nei vari racconti del terzo libro è presente la storia del Bordighera Hockey Club, costituito da soli cittadini inglesi presenti in città verso la fine del 1901 e che iniziarono a praticarlo nel gennaio 1902 grazie all'aiuto dell'Amministrazione Comunale dell'allora Sindaco Francesco Rossi che mise a loro disposizione la Spianata del Capo, facendo spianare il terreno e spostare le panchine presenti.

Pier Rossi, incuriosito da quanto raccolto sull'argomento, molto prima dell'uscita del libro iniziò ad approfondire la conoscenza dell'hockey su prato in generale ma soprattutto sul legame con Bordighera. Risultò così essere stato costituito ufficialmente in Italia come Federazione nel 1948, ottanta anni dopo circa da quando iniziò ad essere giocato in Inghilterra e quasi cinquant'anni dopo essere stato giocato a Bordighera la prima volta.

Verso la fine del 2021 si mise in contatto con il Presidente della Federazione Ligure, l'Architetto Franco Melis, e successivamente con la Federazione Italiana ed il CONI, entrambi di Roma. Ben presto ottenne le informazioni in merito che vedevano, fino ad allora, la prima pratica dell'Hockey su prato in Italia tra il 1903 ed il 1906 a Roma, Cagliari, Venezia e Palermo.

Da quel momento si infittirono i contatti con l'Architetto Melis per il riconoscimento alla città di Bordighera della primogenitura nazionale dell'hockey su prato giocato. Chiaramente Melis interloquì con la Federazione Nazionale e mise in contatto Pier Rossi con gli storici e appassionati di Hockey su prato Luciano Pinna e Riccardo Giorgini, molto vicini alla Federazione ligure. Fu grazie a loro due, e alle informazioni acquisite, che ‘The Hockey Museum’ di Woking, periferia sud di Londra, riconobbe che fu giocato per la prima volta in Italia a Bordighera, inserendo nei suoi spazi espositivi la traduzione in inglese della storia narrata da Pier Rossi. Senza dimenticare che nel mondo Hockey italiano è stato dato ampio risalto alla nascita dell'Hockey a Bordighera da Renato Sirigu e dal suo sito web 'hockey love'.

Nel frattempo l'Architetto Melis, dopo averne parlato con Pier Rossi, aveva conferito con la Federazione Nazionale per la posa di una targa sulla Spianata del Capo, nei pressi di dove l'Hockey su prato venne praticato per la prima volta in Italia. Con la Federazione si accordarono per chiedere all'Amministrazione Comunale di Bordighera che la data della posa della targa commemorativa avrebbe potuto essere vicina al 29 settembre 2023, giorno in cui a Roma verrà festeggiato il 50° Anniversario della Fondazione della relativa Federazione Italiana.

Pier Rossi, nel frattempo, aveva contattato ed informato Stefano Gnutti, Presidente del Consiglio Comunale e già Assessore allo Sport. Gnutti, grande appassionato sportivo ed ex Presidente della Ra.Na.Bo. Basket, accolse la notizia con entusiasmo ed informò il Sindaco e la Giunta Comunale per deliberare la cerimonia per la posa di una targa a ricordo dell'evento del 1902. Venne concordata la data della cerimonia in venerdì 6 ottobre 2023 con la presenza di Sindaco e amministratori comunali, del Presidente regionale Melis, degli appassionati e storici Pinna e Giorgini, oltre ad altre personalità che dovranno confermare la loro presenza.

Bordighera, con questo riconoscimento, avrà il grande onore e piacere di vedere riconosciuto, dopo il tennis, un secondo sport olimpico praticato per la prima volta in Italia nella nostra città.