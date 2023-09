Ventimiglia: polemica per i '100 giorni' di Di Muro, Scullino "Sa già di essere bocciato al primo trimestre"

“Per preparare il clima del Consiglio comunale di lunedì 4 settembre alle 19 la ‘coalizione’ delle liste elettorali vincitrici del ballottaggio del 29 maggio scorso, che include con i tre partiti di centrodestra, la ‘Lista Frontalieri’ e ‘Ventimiglia Torna Grande’, mi ha chiamato in causa”.

Interviene in questo modo l’ex sindaco ed attuale Consigliere di opposizione, Gaetano Scullino, in risposta alla maggioranza (QUI). “I due ruoli sono indebitamente confusi e impongono un chiarimento – prosegue – perché un ex Sindaco che per tre anni, dal giugno 2019 al giugno 2022, ha attuato un programma amministrativo che gli elettori hanno approvato al primo turno con ampio consenso ha il dovere morale e non soltanto politico di risponderne, visto che rispetto alla precedente coalizione l’unico fattore che è cambiato è la sua persona, descritta come una pecora nera e usata come un capro espiatorio”.

“Come consigliere di minoranza – va avanti - non posso far altro che usare gli strumenti che la Legge, lo Statuto comunale e i Regolamenti gli offrono, segnalando gli strappi non ricuciti del suo programma, le lacune che la gestione del Commissario straordinario non aveva i poteri di colmare e i rischi comportati dal cambio di passo dei nuovi venuti che confondono il confronto democratico sugli ‘indirizzi politici’ con lo scontro elettorale tra liste e tra persone. La confusione tra l’odierna ampia, intensa e doverosa attività democratica e civile come consigliere Scullino, con sentimenti personali di ‘rancore’ e di ‘frustrazione’, è un espediente puerile che Pinocchio usa con il Grillo parlante. La scadenza dei proverbiali 100 giorni è vicina, si tratta di un appuntamento canonico in tutte le democrazie del mondo che dovrebbe essere una luna di miele”.

“Il fatto che Di Muro invece bolli i 100 giorni come ‘famigerati’ – termina Scullino - lascia intendere che sa di meritare la bocciatura che riceverà sulla pagella del primo trimestre. Una pagella che il Maestro ex Sindaco alla scadenza non mancherà di consegnargli, materia per materia, compresa la condotta con il ‘caso’ Ventrella”.