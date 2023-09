100 giorni di amministrazione Di Muro, la replica “Giudizio precostituito e nessuna proposta per la città”

“Abbiamo letto i giudizi negativi verso la nostra amministrazione provenienti dal Partito Democratico e dall'ex Sindaco Scullino. Giudizi che riteniamo ingiusti, approssimativi e fini a se stessi”.

Sono le parole di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Frontalieri e ‘Ventimiglia Torna Grande’ in risposta alle dichiarazioni rese oggi dal Partito Democratico. “Non sono passati neppure i famigerati 100 giorni dall'insediamento del Sindaco Di Muro e della Giunta – proseguono - non si è dato tempo al Sindaco di illustrare i primi giorni di attività, che già arriva il responso tranciante di parte della minoranza consiliare. Evidentemente per alcuni Consiglieri è più importante fare opposizione piuttosto che avanzare proposte utili alla collettività. Siamo quindi noi a domandarci quale sia stato il loro contributo in questi 100 giorni. Dal PD una sola mozione sulla crisi idrica, una soltanto, che abbiamo comunque apprezzato e che il Sindaco sta portando avanti con il coinvolgimento dei proponenti. Dall'ex Sindaco Scullino un atteggiamento di continua sfida, chiaramente riconducibile a rapporti interpersonali legati alla caduta della sua amministrazione, un coacervo di rancore e frustrazione, che si sviluppa in accessi agli atti, minacce di cause giudiziarie e accuse a mezzo stampa. Nulla di interesse per la cittadinanza”.

“A differenza loro – terminano - gli altri consiglieri comunali di minoranza hanno avuto interlocuzioni con il Sindaco per segnalare problematiche o proporre idee e progetti, come è giusto che sia. La campagna elettorale è infatti terminata e ci si aspetta da tutti un rapporto collaborativo per il bene della città”.