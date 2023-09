Molini di Triora: completata da Sistel Telecomunicazioni l'installazione delle colonnine di ricarica

E’ stato completato il lavoro di installazione delle colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche a Molini di Triora. La prima era stata posizionata il 9 agosto vicino al Comune mentre, la seconda, è operativa da poche ore sulla Sp 548, nei pressi della fermata dell'autobus.

L'iniziativa fa parte del network ‘Sistel green’, un progetto dell'azienda di Sanremo, Sistel Telecomunicazioni e già sposato da diversi comuni. Molini di Triora si assicura il primato in valle Argentina, confermando l'attenzione dell'amministrazione del sindaco Manuela Sasso verso le tematiche del turismo green.

Come tutti i Comuni dell’entroterra, anche Molini di Triora punta molto sul mondo outdoor e in particolare nel settore del cicloturismo. Avere colonnine di ricarica sparse sul territorio, consente agli appassionati della bicicletta che scelgono le due ruote ‘assistite’, di poter contare su un network che consente spostamenti più agevoli sulle montagne della nostra provincia: “Il ciclista sarà spinto - ha detto il Sindaco Manuela Sasso - a vivere il paese, durtante il tempo necessario a ricaricare il mezzo. Non escludiamo che in futuro si possa ampliare la rete, installando anche ulteriori punti di ricarica".

Ognuna delle due colonnine è dotata di 4 prese da 340 W capaci di ricaricare biciclette, monopattini e ogni veicolo elettrico similare. Inoltre per ogni punto di ricarica sono presenti 2 stalli per poter parcheggiare la bicicletta in sicurezza.

Il servizio delle colonnine Sistel funziona attraverso l'uso di smart card, acquistabili presso i attività e negozi. Le tessere sono precaricate con 10 ricariche, senza limiti di tempo e sono ricaricabili mediante la web-app (gratuita) dell'azienda sanremese, funzionante su tutti i tipi di smartphone.