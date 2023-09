Veronica Fusso alla festa di Fratelli d’Italia: “Nostre proposte di legge sempre dai suggerimenti dei cittadini”

“Tutte le proposte di legge di Fratelli d'Italia in Regione partono da un suggerimento che può arrivare sia dalle nostre esperienze dirette sul territorio sia, come accade nel 90% dei casi, dai cittadini. Noi siamo al loro servizio e siamo stati eletti per portare le idee e le istanze delle persone all'interno del Consiglio regionale per cercare di migliorarle”. Lo ha detto la consigliera regionale Veronica Russo a Beverino sul palco della “Festa dei Patrioti”, la kermesse regionale di Fratelli d'Italia.

“La proposta di legge di cui mi sento più particolarmente orgogliosa – ha proseguito la consigliera - è quella relativa all'istituzione degli ecomusei: un percorso che è durato circa due anni e che mi auguro possa arrivare alla conclusione con l'approvazione da parte del Consiglio regionale”.

“Riteniamo sia assolutamente necessario recuperare, valorizzare e trasmettere, con il coinvolgimento attivo della comunità, la memoria storica, i patrimoni immateriali e le tradizioni locali dei nostri meravigliosi borghi di Liguria”, ha concluso Russo.