Camporosso a favore dell'ambiente: al via la pulizia del torrente Nervia (Foto)

Una giornata per pulire il torrente Nervia tra Camporosso Mare e Ventimiglia verrà organizzata domani, il 3 settembre, dall'Aceb-Associazione culturale eventi benefici.

Il ritrovo sarà alle 8 al Palatenda di Bigauda. "L’appuntamento di domenica 3 settembre per la pulizia del Nervia è l’occasione per contribuire insieme a difendere e salvaguardare il nostro torrente ma anche per tutelare il mare che riceve dai corsi d’acqua enormi quantità di rifiuti" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

"L’iniziativa ambientale, promossa dall’Aceb di Camporosso con il patrocinio comunale, vede la partecipazione di numerose associazioni e ci auguriamo di tanti volontari che sono cordialmente invitati a presentarsi alle 8 al palatenda di Bigauda. Vi aspettiamo!" - afferma il primo cittadino.