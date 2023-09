Sanremo: i soliti incivili e il 'lancio' del sacchetto, una discarica abusiva in via Mario Calvino (Foto)

“Dove butto l’immondizia? Lontano da occhi indiscreti, chissenefrega!” Sono molti i cittadini di diverse città che ragionano in questo modo, in barba alle regole e, soprattutto, al rispetto dell’ambiente e dei luoghi in cui, di fatto, vivono anche loro.

E’ un ‘leit motiv’ che si ripete in tante città e che, in questo caso, prendiamo in prestito per Sanremo, dove le molte zone ‘nascoste’ dell’entroterra, regalano spazi agli incivili (per non dire di peggio), che prendono isole ecologiche e zone semi abbandonate come veri e propri letamai, da poter insozzare come meglio credono.

Questa volta il caso riguarda via Mario Calvino, la strada che da via Duca degli Abruzzi porta alla frazione della villetta. A bordo strada, in un terreno incolto c’è chi probabilmente ‘lancia’ dalle auto i sacchetti, trasformando l’area in una discarica abusiva. I residenti hanno fatto la segnalazione a Comune ed Amaie Energia ma, anche questo episodio conferma come la maleducazione di alcuni porta ai mancati risultati della differenziazione dei rifiuti.

Un problema annoso da tempo e che, vista la situazione non solo di Sanremo ma di tutte le città, non sembra di facile soluzione. Tutt’altro. In tanti non pagano la Tari e, oltre a provocare un danno economico alla collettività, gettano la propria immondizia in questo modo, con gravi conseguenze per l’ambiente. ‘Spettacoli’ che si vedono in diverse zone della città e per i quali solo pochi pagano le dovute sanzioni.