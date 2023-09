Diocesi Ventimiglia-Sanremo: le nomine del Vescovo, don Crotta non tornerà alla Parrocchia del Borgo

La Cancelleria Vescovile e l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ventimiglia Sanremo hanno reso pubblici i decreti di promulgazione e nomina del vescovo Antonio Suetta:

Si tratta della Promulgazione della distribuzione delle Parrocchie della Diocesi di Ventimiglia–Sanremo in 18 zone pastorali. Don Pietro Valdameri è stato nominato Cancelliere della Curia Vescovile, mentre don Maria Susai Gerard Majilla è nominato Parrocco della Parrocchia di Nostra Signora Assunta nella Cattedrale di Ventimiglia.

Mons. Antonio Arnaldi sarà il Parroco del Sacro Cuore di Gesù a Bussana di Sanremo, mentre Mons. Alvise Lanteri sarà il Parroco di Nostra Signora del Carmelo in Verdeggia a Triora, di Nostra Signora del Rosario in Realdo di Triora e di Maria Santissima in Creppo di Triora.

Padre Angelo M. Lozzer è il nuovo Parroco di Nostra Signora della Misericordia alla Marina in Sanremo mentre il vicario sarà Padre Davide M. Stallone. Padre Davide M. Stallone è Cappellano del complesso Ospedaliero “Borea – Sez. Hospice” di Sanremo. Don Thomas Le Bourhis sarà alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Sanremo, don Fabrizio Gatta Parroco a Sant’Antonio Abate di Costarainera ma anche alla Natività di Maria Vergine in frazione Lingueglietta ed alla Visitazione di Maria Santissima a Cipressa.

Cambio della guarda alla Parrocchia dell'Annunciazione al Borgo di Sanremo, dove non tornerà don Massimo Crotta, al centro dello scandalo a luci rosse che lo ha visto coinvolto nei mesi scorsi. Al suo posto andrà don Jean Floribert Avonyma.

Don Jospeh Vijaka Kumar Madani sarà il Parroco di San Vincenzo Ferreri a Molini di Triora (Gavano), alla SS. Vergine del Rosario a Badalucco (Fraz. Ciabaudo) a Sant’Antonino di Carpasio, alla Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Giorgio a Montalto Ligure e a quella di Santa Maria Assunta e San Giorgio in Badalucco.

Infine: don Martin Loza Perez sarà assistente spirituale del Movimento “Cursillos di cristianità in Italia”, don Philp Uke assistente ecclesiastico diocesano del Movimento “Gesù Ama” e don Alfredo Moscatelli, della Diocesi di Milano, è nominato Canonico Onorario del Capitolo dei Canonici della Chiesa Cattedrale di Ventimiglia.