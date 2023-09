Camporosso: Bigauda Fest, Riolfo "Illustrerò mia proposta di legge sulla parità contributiva"

"La forza delle donne sia in politica che nell’ambito familiare", sarà la tematica al centro dell'incontro dove sarà presente la consigliere regionale Mabel Riolfo, all'interno della Bigauda Fest della Lega, in programma domani, sabato 2 settembre, a Camporosso. Saranno presenti anche la segretaria della Lega della provincia di Genova, Francesca Corso, la consigliera del comune di Bordighera Barbara Bonavia, e le elette del partito nel Ponente.



"Spesso proprio sulle donne ricade il dovere di cura e supporto dell’intera famiglia, dai figli ai genitori e talvolta contemporaneamente alla gestione del lavoro. - sottolinea Mabel Riolfo - Il mio intervento si focalizzerà sul valore della donna, partendo dai diritti politici che ha acquisito nel tempo con il diritto di voto nel 1946, fino ad arrivare ai nostri giorni, per capire qual è stata l’evoluzione della donna nella vita della nostra società".



" Noi donne abbiamo fatto grandi passi avanti in tema di diritti, ma molto resta ancora da fare. Per questo, durante l’incontro, illustrerò anche la mia proposta di legge sulla parità retributiva e l’imprenditoria femminile, che ho già depositato in Consiglio regionale" - annuncia la consigliera regionale della Lega Liguria.