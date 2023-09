Ballerini di fama internazionale a Bordighera per il gran galà di danza classica (Foto)

Bordighera domani, il 2 settembre, ospiterà, ai giardini Lowe, il Gran Galà di danza classica che sarà dedicato alla memoria di Jacqueline De Min e Attilio Ruoppoli.

L'evento concluderà lo stage di danza organizzato dalla scuola 'Il cigno nero' di Vallecrosia. “Abbiamo organizzato uno stage di danza dal 24 agosto al 2 settembre con ballerini di fama internazionale che hanno tenuto le lezioni di danza classica. Hanno partecipato tante bambine non solo della scuola di danza, alcune provenivano anche dalla Francia. Lo stage si concluderà con un gran galà finale di danza classica che organizzeremo insieme a Francesco Docimo, solista dell’Italian Ballet e Moscow Ballet, ai giardini Lowe alle 21 a Bordighera. All'evento parteciperanno anche le ragazze del corso avanzato che hanno preso parte allo stage. Desideravamo fare a Bordighera un evento di danza di alto livello con ballerini quotati e noti a livello internazionale” - racconta Alexandra Maccario della scuola di danza 'Il cigno nero' che insieme a Valentina Mazzone, ha proposto e organizzato lo stage di danza e il gran galà finale - “La serata sarà dedicata ad Attilio Ruoppoli e a Jacqueline De Min, che è stata una ballerina di fama internazionale. La sua lunga e prestigiosa carriera è iniziata all'età di 16 anni con un ingaggio al balletto dell'opera di Strasburgo che l'ha portata a lavorare al fianco di ballerini del calibro di Carla Fracci e Rudolf Nureyev. Grande successo lo ebbe anche come coreografa e maitre de ballet presso il teatro di Tirana, il teatro Verdi di Trieste, all'Arena di Verona, all'opera di Catania e di Palermo e al teatro San Carlo di Napoli. Per 20 anni, dal 1988 al 2008, si è dedicata all'insegnamento della danza classica a Vallecrosia nella scuola di danza che portava il suo nome e che ora è diventata 'Il cigno nero'".

"Attilio Ruoppoli è stato un ballerino solista del teatro di San Carlo, ha danzato anche con Carla Fracci e Paolo Bortoluzzi nei panni di Hilarion, in Giselle. Ha studiato alla scuola di ballo del Massimo partenopeo con Wanda Clerici e Bianca Galizia. Dopo il diploma entrò a far parte del corpo di danza stabile del San Carlo come ballerino solista per meriti artistici" - dice Maccario - "Nella sua carriera ha danzato con ballerine di fama internazionale come Luciana Savignano, Anna Razzi, Gabriella Cohen ed Ekaterina Maximova. Artista acclamato girò l'Europa lavorando con coreografi celebri come Aurel Millos, Gino Landi, Mario Pistoni, Nicholas Beriozoff e Zarko Prebil. Al termine della carriera di ballerino passò all'insegnamento, fu docente di tecnica della danza al Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza”.

"Sul palco saliranno Alex Yordano, solita dell’Italian Ballet, Roberta Maresca, prima ballerina dell’Italian Ballet, Fiammetta Daniello, solista dell’Italian Ballet, Leonardo De Checchi, primo ballerino dell’Italian Ballet, Pasquale Caselli, primo ballerino dell’Italian Ballet, ed Annalisa Bardo, ballerina bordigotta che dopo aver ballato nella scuola di Jacqueline De Min ha spiccato il volo e ha intrapreso una carriera da ballerina professionista. La direzione artistica è, invece, affidata ad Andrey Lyapin, direttore dell’Italian Ballet, e ad Oksana Bondareva, prima ballerina del teatro Marimsky Mikhalovsky Theatre e che, al momento, è ospite all'apertura del Festival di Venezia” - svela Alexandra.

“L’evento rientra nell’ambito di Bordighera in danza 'Sulle note di una vacanza' e si potrà seguire in diretta sulla pagina Instagram di Bordighera in danza. Ringraziamo gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito per la riuscita dello stage, che sicuramente rifaremo in futuro, e della serata" - fa sapere - “L'ingresso è a pagamento. I biglietti costano 15 euro. Per info e prenotazioni contattare il 3334049808, il 328 5905312 o il 333 8656520 oppure scrivere a Bordigheraindanza@gmail.com“.