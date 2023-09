Al via il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera, due giorni dedicati alla petanque (Foto e video)

Fine settimana dedicato alla petanque al circolo boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller a Bordighera che organizzerà il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera. Domani, il 2 settembre, dalle 9, vi sarà l’8° Memorial Lorenzo Carassale, mentre domenica, il 3 settembre, dalle 9.30, si terrà il 3° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller in occasione del 72esimo anniversario del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller fondato nel 1951.

Gli eventi richiameranno nella città delle palme numerosi atleti che si sono distinti nel corso della stagione 2023 per i risultati conseguiti. Il Memorial Lorenzo Carassale anticipa gli eventi internazionali in programma da settembre fino a fine anno. “Sabato andrà in scena una gara a terne con poule iniziale. Le partite saranno a tempo, 50 minuti, con eventuali due mani supplementari. Chi vincerà riceverà l’intero incasso, un rimborso spese di mille euro e un trofeo. I momenti salienti fino alle finali saranno trasmessi in diretta streaming in una location particolare. Alle 19 vi sarà un ricco buffet offerto dalla famiglia Carassale” - spiega il presidente del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller Angelo Gazzelli - “Domenica, invece, sarà una gara a coppie con poule iniziale. Le partite saranno a tempo, 50 minuti, con eventuali due mani supplementari. Chi vincerà riceverà l’intero incasso e un rimborso spese di 800 euro. Le iscrizioni saranno aperte fino alle 23.59 di venerdì 1° settembre con il sistema Vsm”.

"Saranno due giornate dedicate alla petanque. È una grande occasione sia per lo sport delle bocce che per la promozione turistica della città di Bordighera perché avrà l’onore di ospitare giocatori provenienti da Montecarlo, dalla Francia, dall'Irlanda e dalla Spagna, verrà infatti la Nazionale spagnola, oltre che dall’Italia e conosciuti a livello mondiale. Vi saranno tre campioni del mondo, come Diego Rizzi, che verrà solo sabato, e Marco Foyot. Parteciperanno tutti i migliori giocatori della specialità” - fa sapere Gazzelli - “In occasione delle due manifestazioni che si terranno il 2 e il 3 settembre presso la Bocciofila Biancheri-Muller di Bordighera, auguriamo a tutti i partecipanti e spettatori di trascorrere due giornate all’insegna dello sport e del divertimento. Speriamo che questo momento di aggregazione sportiva sappia trasmettere ad ognuno di noi emozioni ed amicizia contribuendo a migliorare la convivialità tra persone di diverse nazionalità. Lo sport deve essere motivo di aggregazione, educazione, impegno e rispetto reciproco. Ringraziamo gli inserzionisti, tutti coloro che con la loro collaborazione hanno reso possibile questo evento e chi parteciperà con entusiasmo alla competizione”.

L’evento, organizzato dal Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller, ha il patrocinio del comune di Bordighera. “Si rinnova oggi, una volta in più, quella tradizione fatta di passione, di successi, di impegno per la formazione e di ospitalità che è l’anima del circolo di via Stoppani e l’ha reso un chiaro punto di riferimento sia per il mondo agonistico sia per quello amatoriale” - commenta il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “L’Amministrazione, che promuove i valori dello sport e sostiene lo sviluppo del turismo outdoor e sportivo sul territorio, è grata al circolo boccistico cav. Giulio Biancheri-Muller per la sua preziosa attività ed è felice di accogliere gli atleti che si confronteranno sui campi da petanque del centro cittadino, in un contesto unico. Certo del successo dell’evento esprimo i miei più sinceri complimenti ai giocatori, al presidente e a tutti i soci”.