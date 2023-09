Caso di West Nile a Sanremo e conseguenze: in atto controlli negli allevamenti vicini alla zona del ritrovamento

A Sanremo è in atto un controllo tra gli allevamenti di animali nell'area dove è stata trovata una ghiandaia morta positiva al virus West Nile. Un vero e proprio censimento quello che sta portando avanti l'ASL 1, su cavalli e galline, lì dove la malattia potrebbe diffondersi.

"Ad oggi non c'è da preoccuparsi - spiega la dott.ssa Cristiana Tittarelli, direttore del Dipartimento di Prevenzione - S. C. Sanità Animale di ASL 1 imperiese - fino ad oggi non sono emersi ulteriori casi sospetti. Si tratta di un'azione di controllo come ulteriore scrupolo".

Come è stata ritrovata la ghiandaia al centro della vicenda? "L'esemplare di ghiandaia marina è stato trovato in via Grossi Bianchi (Poggio) nell'ambito di un controllo di routine, lo scorso 2 agosto. Dall'analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Piemonte-Liguria-Valle D'Aosta (ente deputato a questo tipo di controlli nell'ambito del protocollo nazionale che monitora la diffusione del virus West Nile), il 17 agosto abbiamo avuto un primo sospetto di positività al virus e il 24 agosto è arrivata la conferma dal laboratorio" - risponde la dott.ssa Tittarelli. Primo caso in Liguria nel 2023 e prima volta con animali selvatici

L'anno scorso si registrò in provincia un caso di West Nile su un essere umano, a Cipressa ma proveniente da paese estero. Questa volta è il primo caso su animali selvatici. "La provincia di Imperia così come la Liguria sono considerate a basso rischio. Abbiamo una maggiore concentrazione sulle province di Genova e La Spezia. Non si raggiungono però i livelli del Piemonte, della Lombardia o del Veneto. La presenza del virus sul territorio è legata al vettore: la zanzara" - commenta.

Come si può controllare la diffusione? "ASL 1 ha da tempo in atto una sorveglianza entomologica con trappole sparse su tutta la provincia. Una attività che svolgiamo da maggio a ottobre, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Piemonte-Liguria-Valle D'Aosta. C'è una sorveglianza con catture ogni 15 giorni e fino a oggi hanno sempre dato esito negativo. Ci sono poi attività di sorveglianza passiva sugli uccelli selvatici morti, gazza, cornacchia e ghiandaia, oltre a una sorveglianza clinica sui cavalli".