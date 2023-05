Ventimiglia verso il ballottaggio, Flavio Di Muro e Gabriele Sismondini chiudono la campagna elettorale (Foto e video)

I candidati sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e Gabriele Sismondini, in serata, hanno chiuso la loro campagna elettorale in vista del ballottaggio delle amministrative previsto il 28 e 29 maggio.

Con dj set e un brindisi ha iniziato, per primo, intorno alle 19, il candidato sindaco Gabriele Sismondini, affiancato dalle liste Pd, Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco, Ventimiglia è in Movimento e Sismondini Sindaco, che ha deciso di riunirsi con amici e sostenitori in via Hanbury.

Evento itinerante, invece, per il candidato sindaco Flavio Di Muro, sostenuto da tutto il centrodestra e dalla lista Frontalieri, che, alle 19:30 ha iniziato i festeggiamenti con dj set e buffet in via Aprosio e poi si è spostato da Consani e a Ventimiglia Alta.