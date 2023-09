Ventimiglia: prosegue il servizio con gli 'scarrabili' contro le discariche abusive

Proseguirà fino alla fine dell'anno il servizio del Comune di Ventimiglia contro il fenomeno delle discariche abusive.

L'amministrazione ha iniziato ad agosto la sperimentazione degli scarrabili e il progetto andrà a vanti fino a dicembre.

I cassoni per il conferimento dei rifiuti ingombranti saranno posizionati, dalle 7.30 alle 11, mercoledì 6, in via Vittorio Veneto angolo via Matteotti. Per conferire i rifiuti è necessario recarsi al luogo indicato con mezzo privato, documento d’identità e codice fiscale.

Per i privati è sempre possibile il conferimento nella discarica di Bevera dalle 7 alle 12.45 dal lunedì al sabato e dalle 17 alle 19 il martedì e il venerdì.