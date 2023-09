Taggia: non solo via Mazzini, per la Rigenerazione Urbana si punta anche a rifare un parco

Il comune di Taggia ha promosso uno studio di fattibilità per accedere a dei finanziamenti per rifare i giardini di via Lungo Argentina. Si tratta di un passaggio legato al progetto definitivo di riqualificazione di via Mazzini (LINK), per cercare di ottenere i fondi di Rigenerazione Urbana da Regione Liguria.

Per quanto riguarda il parco di Taggia che costeggia il torrente Argentina, lo studio prevede interventi per 1.5 milioni di euro. L'opera ipotizzata punta a cambiare completamente il volto di questo spazio verde. Come? Attraverso una nuova illuminazione, sedute diverse dalle attuali panchine e in linea con quelle moderne viste negli ultimi interventi di restyling su Taggia, oltre ad ulteriori elementi di abbellimento e arredo.



Per come è stato immaginato in questa fase, il parco e la via dovrebbero cambiare radicalmente. C'è l'intenzione di intervenire anche sugli alberi attualmente presenti, con l'obiettivo di ricostruire il patrimonio arboreo. Nello studio si prendono in analisi anche i posteggi adiacenti lato viale. Si indica la possibilità di eliminare l'attuale marciapiedi tra i posti auto e le siepi, per modificare la gestione parcheggi che diventerebbe a 'spina di pesce', garantendo anche un aumento di stalli. Escluso, invece, dai cambiamenti il parco giochi.