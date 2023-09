Ospedaletti: dal 7 settembre andrà in pensione il comandante dei Carabinieri Pier Franco Rivano

Dal 7 settembre andrà in pensione il Luogotenente C.S. Pier Franco Rivano, Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletti. Questa mattina, negli uffici della Caserma “Pietro Somaschini”, il militare prossimo al ritiro dal servizio attivo ha salutato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, il Colonnello Marco Morganti.



Rivano è originario di Carloforte (CA) e tra qualche giorno compirà sessant’anni. Si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 19 settembre 1986 come allievo Sottufficiale del 39° Corso, frequentando il 1° anno a Velletri ed il 2° a Firenze. Subito destinato alla Stazione di Sanremo per ricoprire l’incarico di Sottufficiale in sottordine, nel 1989 è stato trasferito all’Aliquota Radiomobile di Sanremo quale capo equipaggio e l’anno seguente all’Aliquota Radiomobile di Bordighera con il medesimo incarico. Nell’ottobre 1991 è stato quindi trasferito alla Stazione di Ospedaletti con l’incarico di Sottufficiale in sottordine, reparto di cui ha assunto il comando il 6 giugno 2000.



In questi oltre trent’anni, il Luogotenente C. S. Pier Franco Rivano ha avuto modo di diventare un saldo punto di riferimento per i militari, per i superiori e soprattutto per i cittadini della cittadina rivierasca, ricoprendo il delicato incarico di Comandante di Stazione con assoluta professionalità ed altissimo senso di responsabilità. Il Luogotenente C. S. Pier Franco Rivano è tra l’altro Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e decorato con la Medaglia Mauriziana al Merito per dieci lustri di carriera. Durante il saluto, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ringraziare il Luogotenente C. S. Pier Franco Rivano per l’altissimo spirito di sacrificio e l’elevato senso di responsabilità dimostrati nel corso della sua encomiabile carriera e per il servizio reso alla Repubblica, all’Arma dei Carabinieri e soprattutto alla comunità.