Diano Marina: polemica per la mostra-mercato sulla caccia, mailbombing contro il Comune

Nel fine settimana a Diano Marina è in programma la 69ª edizione della mostra-mercato sulla caccia, iniziativa che sta scatenando la reazione delle associazioni animaliste e non solo. E ora scatta anche l'operazione di mailbombing contro Comune e sindaco.

A proporre l'azione di protesta è l'associazione 'GAIA Animali e Ambiente Liguria', già promotrice di una iniziativa simile nei confronti di Regione Liguria per la tanto contestata norma che consente la caccia anche con arco e frecce.

“Mailbombing verso il Sindaco di Diano Marina contro il patrocinio dell'ennesima edizione della truce e diseducativa mostra mercato sulla caccia in programma domenica 3 settembre - dichiarano da GAIA - come dimostra l'uccisione dell'orsa Amarena la caccia e le armi portano sempre a tragici fatti di violenza, chi ha sparato infatti era un cacciatore”.

Questo il messaggio che gli attivisti di GAIA invitano a inviare all'indirizzo del Comune e del sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi: “Ho letto che domenica 3 settembre si svolgerà la 69^ mostra venatoria organizzata dalla Federcaccia con il patrocinio del Comune di Diano Marina. Sul sito del Comune compare la notizia sulla pagina "Turismo" e incredibilmente nel settore "arte e cultura". La caccia è un esercizio di violenza verso gli animali selvatici per il sadico divertimento di pochi, chi la pratica impedisce inoltre ad altri cittadini di frequentare serenamente la natura provocando spesso anche vittime umane. *Le chiedo di ritirate subito il patrocinio e di non concederlo più in futuro* a questa manifestazione che è l'opposto della cultura!!! Per Diano Marina un'immagine retrograda e lontana dalle nuove sensibilità dei cittadini evoluti”.