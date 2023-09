Ventimiglia, D'Andrea e Sismondini: "Manca segnaletica stradale in prossimità della materna a Latte, serve intervento imminente"

"Dopo due mesi dal deposito di alcune interrogazioni, l’amministrazione vigente continua a tardare nel darci risposte a questioni urgenti sottoposte alla sua attenzione: oggi 31 agosto 2023, abbiamo ricevuto solo responsi di tre interrogazioni su una decina depositate. Pertanto, in data odierna chiederemo un intervento necessario, attraverso i mezzi di stampa, sperando di avere più fortuna con questo strumento" - denunciano i consiglieri comunali di minoranza a Ventimiglia Cristina D’Andrea e Gabriele Sismondini.

"Siamo alle porte dell’inizio di un nuovo anno scolastico e in via del Ricovero a Latte, in prossimità della scuola materna è del tutto assente qualsiasi tipo di segnaletica verticale e orizzontale che possa evidenziare la presenza di bambini e genitori o la possibilità di attraversamenti" - fanno sapere i consiglieri comunali di minoranza.