Ceriana: da sabato via ai Festeggiamenti della Madonna della Villa, si parte con la commedia

Con il mese di Settembre, la Comunità di Ceriana è pronta a vivere le antiche tradizioni dei Festeggiamenti della Madonna della Villa. Il clou sarà la festa di venerdì 8 Settembre.



La grande apertura dei festeggiamenti avverrà in piazza Marconi, sabato 2 settembre con la Commedia “Dov’è Edo?”. "Si tratta di una farsa tutta da ridere con gli "Adulti per caso", Allievi della scuola di Teatro Hic et Nunc di Bordighera. Lo spettacolo racconta le vicende di Sandro e Veronica alla prese con quello che sembra un incidente avvenuto nella loro casa. Nel tentativo di tenere nascosto l'accaduto, per non finire nei guai, iniziano ad inventare una serie di bugie che innescano altrettanti equivoci" - raccontano.



"A complicare la situazione ci penserà l'amico Ferdinando che cercherà di portare avanti una truffa per diventare ricco. Accompagnati da personaggi bizzarri, una serata di spensieratezza e allegria. Regia a cura di Giorgia Brusco, ingresso libero. Vi aspettiamo" - concludono da Ceriana.