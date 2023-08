A Rocchetta Nervina una discesa goliardica del torrente Barbaira in memoria di Alessio Lettieri

Il Gruppo Speleo Torrentistico Cai Bordighera organizza il primo memorial Alessio Lettieri.

Una discesa goliardica del torrente Barbaira, indirizzato a torrentisti in grado di scendere in maniera autonoma la forra, vestiti con il miglior travestimento o semplicemente con allegria e simpaticità, provando a vincere il premio per il travestimento più bello e originale. L'appuntamento è fissato per sabato 2 settembre alle 9 a Rocchetta Nervina. Alle 18 è in programma la premiazione del travestimento più bello con un momento conviviale.

Il ricavato della giornata andrà devoluto alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.