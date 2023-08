Sanremo: per la Polizia Locale una settimana di Ferragosto tra ordine pubblico, spazzatura e un ‘volontario’ che si presenta al comando

Anche se Sanremo è ancora nel clou dell’estate, la settimana di Ferragosto è stata archiviata segnando così il punto di svolta per l’alta stagione. Il periodo simbolo delle vacanze estive si è concluso senza particolari problemi di gestione e anche la notte tra il 14 e il 15 agosto è filata liscia anche grazie alle centinaia di donne e uomini che, tra forze dell’ordine e volontari, hanno presidiato le vie e le zone maggiormente frequentate in città.

Un periodo di grande pressione per il comando della Polizia Locale, impegnato ogni giorno non solo nella gestione della viabilità. L’aumento di presenze in città (si dice che Sanremo arrivi a raddoppiare la propria popolazione nelle settimane centrali di agosto) ha comportato un proporzionale incremento delle problematiche che la Città dei Fiori vive già quotidianamente: dal parcheggio selvaggio all’abbandono di rifiuti, passando per la presenza di venditori abusivi specie nei giorni di mercato, il martedì e il sabato. Tutti settori che non hanno visto diminuire l’attenzione da parte del comando in un’ottica di controllo e di decoro della città.

Grazie al supporto dei Rangers d’Italia è stato anche monitorato il parcheggio a pagamento in strada Tre Ponti, l’ordinanza che da qualche anno il Comune ha istituito per regolamentare al meglio la sosta nella zona delle spiagge onde evitare situazioni potenzialmente pericolose con blocchi del traffico, come successo prima dell’entrata in vigore della norma.

Sempre alta l’attenzione all’abbandono di rifiuti. Anche nei mesi estivi sono proseguiti i controlli sia per fare deterrenza, sia per punire chi ancora non rispetta le regole e abbandona i sacchetti in giro.

La settimana di Ferragosto, infine, ha visto gli agenti confrontarsi anche con una situazione a dir poco insolita. La notte di Ferragosto un uomo si è presentato volontariamente al comando di via Giusti consegnando agli agenti le chiavi della propria auto. L’uomo ha dichiarato di aver bevuto molto, di essere ubriaco e di non volersi mettere alla guida. Motivo per il quale ha lasciato le chiavi della vettura al piantone e si è allontanato dicendo che sarebbe andato a ritirarle il giorno dopo, una volta smaltita la sbornia. Quando si dice il senso civico.

Stando a quanto si apprende dal comando della Polizia Locale, un ruolo determinante è stato quello degli agenti stagionali assunti grazie al piano di potenziamento del corpo voluto dall’amministrazione comunale. Il comandante Claudio Frattarola, sempre coadiuvato da Erika Biondi Zoccai e Fulvio Asconio, ha potuto contare su diversi agenti in più arrivati proprio per coprire i periodi di maggiore criticità. Il tutto si va ad aggiungere alle assunzioni a tempo indeterminato che nei mesi scorsi hanno arricchito la ‘squadra’ della Polizia Locale matuziana.

Sono stati dieci giorni particolarmente intensi, come ampiamente previsto. E lo saranno anche i prossimi dieci che porteranno alla fine di agosto. Poi sarà tempo di bilanci.