Il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, parteciperà al comizio, che andrà in scena questa sera alle 18 in località Bigauda a Camporosso, in occasione della Festa dell’Unità.

C'è grande attesa per l'arrivo di Elly Schlein. Chi vorrà potrà partecipare anche a una cena con lei al costo di 25 euro. Per prenotare contattare lo 0183 961321.