Riva Ligure: successo di critica e di pubblico per lo spettacolo di Gioacchino Logico in tributo a Gigi Proietti (Foto)

Applausi per l'attore Gioacchino Logico impegnato in uno splendido monologo tributo a Gigi Proiettiieri sera a Riva Ligure. Un altro spettacolo teatrale che ha arricchito il calendario manifestazioni del Comune di Riva Ligure. L'attore ha dato prova della sue formidabili capacità interpretando e ricordando il compianto attore Gigi Proietti. Una serata in cui il numeroso pubblico è stato costantemente coinvolto dal bravissimo attore della Riviera di Ponente in uno spettacolo che è durato 90 minuti.

“Una serata interessante e piena di colpi di scena, divertente e di grande valore culturale - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza – e per questo voglio ringraziare Gioacchino Logico per la disponibilità dimostrata e la voglia continua di affrontare nuove sfide mettendo in gioco le proprie abilità artistiche”.