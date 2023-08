Miss Italia: Ilaria Salerno vince la fascia "Miss Social Liguria 2023" e accede alle pre-finali nazionali

Miss Italia, il sogno continua.

Nella finale regionale di Miss Liguria 2023 andato in scena ieri sera a Loano in una Piazza Italia gremita di persone sono state decretate le ultime Miss pre-finaliste nazionali che si contenderanno a Roma la fascia di Miss Italia.

Tra le fasce in palio, oltre a quella di Miss Liguria 2023, anche la fascia di Miss Cinema Dr. Kleein Liguria 2023 e di Miss Social Liguria 2023 – oltre a quella della futura Miss Liguria qualora questa avesse già vinto una fascia in un'altra tappa regionale. In particolare, per la fascia di Miss Social ogni ragazza passata alla finale regionale doveva proporre un video in cui raccontava i posti più caratteristici da visitare in una città ligure a scelta.

Per la provincia di Imperia, l'unica rappresentante della finalissima regionale è stata l'influencer Ilaria Salerno, in costante crescita ed oggi a quota 185.000 follower. La ventisettenne di Sanremo è stata infatti eletta "Miss Social Liguria 2023", un riconoscimento decretato da una giuria di esperti di marketing di Roma la quale ha dato i voti più alti al suo video nel quale presentava i posti più belli di Sanremo. Il riconoscimento le ha inoltre permesso di ricevere una borsa di studio offerta dalla scuola di formazione Digital Coach per fruire di alcuni corsi specializzati in digital marketing.

Ora Ilaria Salerno è attesa a Roma nel mese di ottobre assieme alle altre ragazze liguri che hanno vinto le fasce nelle tappe regionali andate in scena in varie città della Liguria: tra loro, anche le ultime fasce assegnate di Miss Cinema Dr. Kleein Liguria 2023 Alessandra Mingardi, Miss Lido di Genova 2023 Giada Montero e ovviamente Miss Liguria 2023, vinta dalla genovese Nicole Barbagallo.