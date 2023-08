Sanremo: all’auditorium Alfano l’elogio alla lentezza di Enrica Tesio e Andrea Mirò

Dopo il successo della serata “Cartoons in Jazz” dedicata ai classici Disney rivisitati in chiave jazz dal maestro Pino Jodice e interpretati da una straordinaria Simona Molinari, dal trombettista Fabrizio Bosso e da due orchestre (l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani) alla Sanremo Summer Symphony, questa sera alle 21.30 arriva lo spettacolo musicale “Il settimo giorno lui si riposò: io no” (produzione Nidodiragno/CMC e G-Ro).

Un racconto a due voci di due donne straordinariamente talentuose per uno spaccato, attualissimo e incredibilmente ironico, del nostro tempo.

Tutto parte dal libro “Tutta la stanchezza del mondo” (Bompiani, 2022) di Enrica Tesio, blogger, attrice e scrittrice torinese. Un ironico diario privato di fatiche collettive: la fatica delle madri, quella da social, la stanchezza della burocrazia, del diventare adulti, perfino la stanchezza della bellezza: “Siamo il popolo del multitasking che diventa “multistanching”. Siamo quelli che scorrono le pagine dei social per misurare le vite degli altri, quelli che riempiono di impegni i figli per paura di non stimolarli abbastanza, quelli che la sera si portano il computer in camera da letto per guardare una serie e intanto rispondere all’ultima mail. Quelli che, per riposarsi, si devono concentrare.”

A fare da contrappunto alle parole argute e piene di humour di Enrica Tesio saranno le musiche eseguite dal vivo da Andrea Mirò. Una selezione di canzoni originali e brani di grandi autori in cui la visione slow della vita si interseca, e si contrappone, alla frenesia dei tempi moderni esprimendo una prospettiva totalmente diversa, avulsa, distante e, probabilmente, salvifica. Da Rino Gaetano a Giorgio Gaber, da Enzo Del Re a Niccolò Fabi, fino a Lucio Dalla passando attraverso i brani della stessa cantautrice astigiana: una trama fatta di sonorità raffinate e suggestioni poetiche per celebrare, in musica, un elogio alla lentezza.

Le interviste

Lo spettacolo sarà il penultimo della straordinaria stagione estiva all'Auditorium Franco Alfano. La seconda edizione della Sanremo Summer Symphony si concluderà sabato alle 21.30 con il concerto “Viaggiar Danzando” diretto dal maestro Giancarlo De Lorenzo e a ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani di Ottorino Respighi, Jean Sibelius, Béla Bartók, Antonin Dvoràk, Johannes Brahms, Manuel de Falla, Johann Strauss jr. e Zequinha De Abreu.

Giancarlo De Lorenzo, già proiettato sulla stagione 2023/2024, commenta: “Si concludono tre mesi di grande musica all’Auditorium Franco Alfano. Un successo che supera le nostre aspettative e gli obiettivi che ci eravamo posti. Siamo felici di aver contribuito alla rinascita di un gioiello della città, che ha accolto - e stupito - artisti italiani e internazionali di grande fama come Noa, Malika Ayane - protagoniste di due serata sold out - Randy Brecker, Simona Molinari, Fabrizio Bosso, Neri Marcoré. Ed anche giovani interpreti e musicisti, come accaduto per il concerto "Omaggio a De Scalzi" con alcuni dei finalisti di Area Sanremo e per il concerto “Cartoons in jazz” con l'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani. Indimenticabili anche i concerti di due rappresentanti della canzone d’autore amatissimi dal pubblico come Sergio Cammariere e Alberto Fortis e quelli di due artisti che operano fuori dai grandi circuiti ma che da tempo sono riconosciuti da importanti istituzioni come il Club Tenco - Peppe Voltarelli e Olden - intorno ai quali abbiamo costruito due produzioni originali”.

Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo spiega com'è nata l’idea: “Quello di sabato sarà un ringraziamento in musica dedicato a tutti coloro che in questi mesi ci hanno seguiti con crescente e calorosa partecipazione dal vivo (+80% di spettatori all’Alfano rispetto all’anno precedente) ed anche sui social (con una copertura del periodo giugno-agosto superiore del 100% ai tre mesi precedenti su Facebook e del +81% su Instagram). Un concerto per festeggiare insieme la nostra grandissima Orchestra che quest’estate - tra le date a Sanremo, quelle di ‘Musica nei borghi’ e quelle di Sinfonica In Tour - ha realizzato 35 concerti di altissima qualità. Una serata a ingresso gratuito resa possibile grazie ad una realtà - Sanremo On - che come noi crede nel ‘super potere’ del ‘fare rete’ e che come noi opera con un forte senso di responsabilità nei confronti del territorio. Un ringraziamento va al suo presidente, Roberto Berio, e agli associati della rete di imprese”.

“Abbiamo subito aderito con entusiasmo all’invito dell’Orchestra Sinfonica per regalare un grande concerto alla città” - dichiara Roberto Berio, presidente di Sanremo On - la nostra rete d’imprese sostiene da sempre le eccellenze di Sanremo e si adopera per quanto possibile a valorizzarle e rilanciarle. A tale proposito è sotto gli occhi di tutti lo strepitoso successo della Sinfonica nella stagione estiva all’Alfano: un mix perfetto di idee, novità, grande qualità e tradizione. Ed è quindi un piacere poter collaborare fattivamente alla realizzazione di questo evento conclusivo che suggella una stagione da ricordare”.