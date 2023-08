L'imperiese Marino Magliani ospite della rassegna "Parole ubikate in mare"

Si terrà sabato prossimo, il 26 agosto, alle 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina un incontro con l'attrice e scrittrice Lella Costa e lo scrittore Marino Magliani dal titolo "Il mare in un bicchiere. Cent’anni con Calvino" nell'ambito della rassegna Parole Ubikate in mare, a cura della libreria UBIK e del Comune di Albissola Marina, con il sostegno di BPER Banca. Introdurrà Renata Barberis. In caso di pioggia l'incontro sarà al coperto al MuDA Centro Esposizioni in via dell’Oratorio 2. L'ingresso è gratuito.

“La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere”. Cento anni fa nasceva lo scrittore Italo Calvino, autore prolifico e multiforme, resistente a ogni classificazione di genere o di corrente letteraria. Dalle sue opere emerge il suo impegno politico, ma anche l'evoluzione verso una narrativa fantastica e sempre più sperimentale, frutto delle riflessioni sugli eventi storici, dei viaggi, dei variegati incontri fatti nella sua vita. Calvino nel suo percorso letterario è riuscito a rinnovarsi continuamente, spesso con occhi di bambino, e a chiedersi sempre: “Come posso arrivare a dire quello che non sono ancora riuscito a dire?.

L’attrice e scrittrice Lella Costa con lo scrittore e traduttore Marino Magliani racconteranno il 'loro' Italo Calvino, in un omaggio sentimentale al grande scrittore ligure che è stato uno dei narratori più importanti del secondo Novecento, e un intellettuale di forte impegno politico, civile, culturale.