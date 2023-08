Imperia: sabato in musica al Santuario di Montegrazie con Maestri, Merlo e Giribaldi

Sabato, alle 21, presso il Santuario di Nostra Signora delle grazie a Montegrazie, Imperia, si terrà un nuovo concerto per la rassegna "Musica al Santuario 2023". L'appuntamento dal titolo, "Il soffio tra le corde", vedrà esibirsi il trio composto da Pierluigi Maestri al flauto, Claudio Merlo al violoncello e Nicola Giribaldi al pianoforte



Il concerto segue gli altri appuntamenti di successo della rassegna che hanno avuto per protagonisti i pianisti Boris Bloch e Giovanni Doria Miglietta. "Il Trio proporrà un interessante concerto di musiche del periodo romantico scritte appositamente per questa particolare formazione cameristica. Più in particolare, nella prima parte del concerto verrà eseguito un trio composto dalla compositrice francese Louise Farrenc" - spiegano gli organizzatori, l’Associazione Amici del Santuario di Montegrazie OdV e l’Associazione Culturale ApS Le Muse.



"Grazie al Comune di Imperia il cui prezioso sostegno ha fatto si che la stagione si arricchisse con la presenza di musicisti di diverse nazionalità ed di assoluto valore. Gratitudine anche per le aziende ed per i soci volontari il cui fattivo apporto è indispensabile per la realizzazione degli eventi - concludono - Si ricorda che i concerti sono ad offerta libera e che i proventi saranno interamente destinati al completamento dei restauri in atto al quattrocentesco Santuario".