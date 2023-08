E' stata revocata l'ordinanza sindacale sulla non potabilità per l'acquedotto San Romolo in località Borello.

In seguito alla nota dell’Asl1 Imperiese, Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione, con la quale si comunica la possibilità di revocare l’ordinanza visto l’esito conforme degli esami chimico-batteriologici eseguiti da Arpal sui campioni d’acqua prelevati da personale tecnico della prevenzione.