Riaprono anche al pomeriggio gli uffici postali di Sanremo e Ventimiglia Alta

Da lunedì 28 agosto gli Uffici Postali di Sanremo e Ventimiglia Città, in corso della Repubblica 6/A, torneranno ad essere disponibili per la cittadinanza anche durante il pomeriggio. Gli uffici, che ricominceranno ad osservare l’orario continuato, saranno quindi aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Dopo la pausa estiva che ha interessato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, gli Uffici Postali saranno a disposizione fino alle 19.05 per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento.

Poste Italiane offre ai cittadini, in 14 Uffici Postali di Imperia e Provincia, la possibilità di prenotarsi da remoto, dal sito www.poste.it o dalle APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

Dopo aver individuato l’Ufficio Postale di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto “prenota”, e scegliere uno tra i servizi disponibili, ad esempio: “Bollettini”, “Posta e Pacchi”, “Carta PostePay, Energia e Telefonia”, “Assicurazioni RC Auto”, “SPID” e “Tutte le altre operazioni”.

Si potrà quindi decidere se prenotare l’appuntamento per un momento successivo, selezionando data e fascia oraria disponibili oppure se recarsi immediatamente in Ufficio Postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa disponibile sul display dell’APP.

Rimane ancora possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.

I sistemi di prenotazione on-line confermano la vicinanza di Poste Italiane a tutti i cittadini. L’Azienda pertanto invita i clienti ad accedere al sito www.poste.it e ad utilizzare le APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”, che permettono anche di svolgere una serie di attività quali ad esempio l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente etc.

Sono inoltre presenti e accessibili sette giorni su sette e 24 ore su 24, 43 ATM Postamat, che consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Inoltre, il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.