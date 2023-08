Il granchio blu conquista il Ponente: al supermercato è sold-out in un paio d'ore

Da qualche tempo questo granchio proveniente dall'Oceano Atlantico ha imparato a farsi conoscere anche in Italia. Temuta specie, il crostaceo blu sta causando non pochi problemi all'ecosistema e alla filiera ittica italiana. Questi esemplari si nutrono di molluschi, uova e pesci, soprattutto degli avanotti, i pesci appena nati, oltre a recidere e danneggiare le reti. Per questo lo Stato sta cercando di tenere sotto controllo l'aumento della popolazione di granchi blu nel nostro mare.

Il granchio blu, pescato in Italia, arriva ad un costo di 9,50 euro al kg in provincia di Imperia. Un prezzo in linea con quanto sta avvenendo in Italia dove è scoppiata una vera e propria mania per questo crostaceo che in alcune regioni arriva anche a 15 euro al kg. I prezzi sono dettati dalla quantità di pescato e dalla taglia dell'esemplare. La Liguria in questo senso non è una delle regioni dove si registra la maggiore infestazione di granchi blu. Non è un caso che quelli che arrivano ad Arma di Taggia, siano di provenienza mar Adriatico.