Taggia: emergenza incendi, salta lo show pirotecnico per "Sulle Orme di San Benedetto"

L’emergenza incendi fa saltare lo show pirotecnico legato a Sulle Orme di San Benedetto, in programma sabato sera a Taggia. La decisione comunicata dal sindaco Mario Conio è stata definita come una “Scelta di responsabilità e rispetto”. Al di là dello spettacolo suggestivo annullato, resta in piedi tutto il resto della manifestazione che promuove ambientazioni storiche, figuranti e musica nel centro storico tabiese.

“Responsabilità e rispetto, nei confronti dei volontari della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco accorsi dai nostri territori, e dalle regioni circostanti - spiega il sindaco Mario Conio - Da giorni questi uomini e donne sono impegnati incessantemente nel tentativo di contrastare la drammatica situazione, non semplice e in continua evoluzione dell’emergenza incendi che ha colpito anche il nostro territorio. Le operazioni andranno sicuramente avanti nei prossimi giorni anche per la necessità di bonificare una vastissima area. Sviare i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, per garantire la sicurezza dei fuochi artificiali in programma, non ci sembrava una scelta corretta. Confermo che lo spettacolo pirotecnico a cura dell’Associazione Fuochi Storici San benedetto sarà rinviato a data da destinarsi”.

La manifestazione proseguirà quindi con il seguente programma: dalle 21.45 partiranno le rappresentazioni storiche dei rioni Trinità, Orso e San Dalmazzo, rispettivamente in salita Sforza (Munta de Feru) tra via San Dalmazzo e via Soleri; sulla scalinata del convento dei Cappuccini; e all’ex convento di Santa Teresa. Nelle vie e nelle piazze del borgo vi saranno le band e l’intrattenimento musicale organizzato dai bar e dai ristoranti di Taggia. Inoltre, a partire dalle 15.00, si svolgerà il mercatino dell’artigianato artistico.