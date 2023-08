Sanremo: arrestato commerciante incensurato, aveva 250 grammi di eroina

Ieri, a Coldirodi di Sanremo, un uomo è stato arrestato perché trovato in possesso di 250 grammi di eroina. L’individuo, un commerciante 45enne di nazionalità tunisina e incensurato, è stato fermato dai Carabinieri di Ospedaletti mentre si trovava in prossimità di strada Monte Ortigara.



I militari l’avevano notato per l’atteggiamento sospetto e dalla perquisizione è emersa la droga. In collaborazione con i carabinieri della stazione di Sanremo, i controlli sono stati estesi anche all’abitazione del soggetto.



In casa i militari hanno rivenuto un bilancino di precisione e un flacone di metadone. Lo straniero è stato quindi tratto in arresto e nella mattinata odierna verrà associato presso la Casa Circondariale di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.