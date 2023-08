Ventimiglia, sui social si cerca una casa per cucciolo abbandonato nella spazzatura a Latte ma è una fake news (Foto)

"Trovata nella spazzatura qualcuno l'ha abbandonata, cerca casa". Sui social, nella mattinata di oggi, è apparso questo post, condiviso da più di 500 utenti, che basiti per la vicenda si sono impegnati a cercare una casa al cucciolo di cane, nero e con gli occhi azzurri, che per tutti era stato abbandonato in un cestino nella spazzatura a Latte, frazione di Ventimiglia, ma era una bugia.

Il cane, invece, era stato regalato ieri pomeriggio alla signora che ha raccontato a tutti di averlo trovato abbandonato nella spazzatura. Una generosa donna, credendo alla storia, ha pensato di fare un post sui social per cercare una casa allo sfortunato animale a quattro zampe. Solo dopo una segnalazione e una verifica da parte di Ambulanze Veterinarie Odv è stata scoperta la verità.

"Il cucciolo non né stato abbandonato e non né stato trovato nella spazzatura, chi deteneva questo cane si è inventata questa triste storia" - raccontano i volontari di Ambulanze Veterinarie Odv - "Subito dopo la pubblicazione di questo post abbiamo immediatamente indagato per capire la situazione e far chiarezza. Non capiamo il perché si sia inventata questa triste storia, comunque abbiamo recuperato il cucciolo e ora è ritornato alla sua padrona insieme alla sua mamma, visto che ha solamente 30 giorni di vita".