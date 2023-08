Ventimiglia, a “HanburycheSpettacolo!”23 musica dal vivo con il gruppo Back to the wood (Foto)

Con il gruppo Back to the wood e il loro “blues d’autore”, in programma venerdì prossimo, il 25 agosto, alle 21.15, torna la musica dal vivo nella quarta serata del cartellone di “HanburycheSpettacolo!”23 – teatro in movimento e concerti d’estate, organizzato e curato da Liber Theatrum e ospitato nella splendida ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury a Mortola Inferiore, frazione di Ventimiglia.

Un appuntamento molto atteso che vedrà esibirsi sul palco davanti alla Villa Roberto Anastasio alla batteria, Pino Morabito alla chitarra, Peo Giraudo al basso e Alessio Biancheri, voce e alla chitarra, per una serata che vede in scaletta, con una rivisitazione unica, originale e accattivante, i brani più significativi entrati nella storia della musica americana. Pezzi traditional di veri e propri poeti in musica come Johnny Cash, Bob Dylan, Tom Waits e altri ancora, riarrangiati con classe da un quartetto di musicisti seri, attenti, appassionati al genere, ma soprattutto schivi e “semplicemente” amanti della buona musica, capaci ancora di emozionarsi.

Per gli amanti del genere, il più classico dei viaggi musicali nel Nord America alla ricerca delle radici del blues: dai canti delle comunità di schiavi afroamericani nelle piantagioni degli stati meridionali degli Stati Uniti d'America al culto e conservazione della tradizione, sino all’evoluzione con le sempre più frequenti contaminazioni anche con il jazz, il ragtime in particolare, e lo spiritual, antesignano di tutto. Tra i generi più moderni e contemporanei direttamente influenzati dal blues, anche il rock and roll e l’hip hop.

Il cartellone di “HanburycheSpettacolo!”23 si chiuderà nel tardo pomeriggio di domenica 10 settembre con la performance-restituzione al pubblico, ambientata nei locali all'interno della Villa, intitolata "Luoghi dell'immaginario", epilogo del lungo laboratorio, della durata di una settimana, di teatro sensoriale "La poetica dello spazio" tenuto da Patrizia Menichelli di Arcadia Ars In, dal 1996 membra del Teatro de Los Sentidos con base a Barcellona.

"HanburycheSPETTACOLO!" è un festival di arti varie giunto quest'anno alla sua nona edizione. Organizzato e curato dall'associazione culturale "LIBER theatrum", con la direzione artistica di Diego Marangon, viene riproposto grazie alla consueta ospitalità offerta dall'Università degli Studi di Genova e al naturale supporto logistico dei Giardini Hanbury e della Cooperativa Omnia. Anche quest'anno alla manifestazione è stato garantito il patrocinio del comune di Ventimiglia e il consueto e costante sostegno di Coop Liguria oltre al supporto specifico, come partner mediatico, di Radio Nizza.