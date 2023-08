"Plays Queen" a Sanremo, Diego Basso sul palco dell'Ariston

Il prossimo appuntamento della stagione estiva del teatro Ariston a Sanremo sarà domani, giovedì 24 agosto, alle 21.30 con "Plays Queen" e Diego Basso.

Il maestro Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy, porta in palcoscenico i brani del gruppo rock inglese riarrangiate per orchestra ritmico sinfonica. Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, le canzoni d’amore “Somebody to love” e “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”.

Prezzi di ingresso sono per la platea di 45,00 euro + 4,00 euro di prevendita - 40,00 euro + 4,00 euro di prevendita - 35,00 euro + 4,00 euro. La prevendita per la galleria è di 35,00 euro + 4,00 euro prevendita; 30,00 euro + 3,00 euro di prevendita - 25,00 euro +3,00 euro di prevendita. Info biglietteria allo 0184 506060 tutti i giorni dalle 17 alle 21. Biglietterie on line www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it.