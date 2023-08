A Diano Castello la presentazione dell'ultimo libro di Marino Magliani (Foto)

Lo scrittore Marino Magliani, che vive tra la sua Liguria di ponente e la costa olandese, candidato al Premio Strega nel 2022, per il “Cannocchiale del tenente Dumont” presenterà domenica 27 agosto alle 21 in piazza Clavesana a Diano Castello il suo ultimo libro “Il bambino e le isole (un sogno di Calvino)". L’incontro a cura del comune di Diano Castello sarà condotto da Gloria Crivelli.

Questo nuovo libro è un romanzo evocativo e struggente, un omaggio a quel sogno a occhi aperti che è la letteratura, un omaggio a Calvino. Magliani nel suo romanzo fa incontrare Walter Benjamin, un intellettuale in fuga dalla Germania nazista e ospite con la sua valigia di libri illustrati di Sanremo, con un ragazzino di nome Italo Calvino, colui che diventerà uno dei più grandi scrittori del Novecento. E da quell'incontro nasce la storia di un bambino e del suo pallone che si perde nei vicoli, fino al mare e oltrepassa i binari della ferrovia. E il bambino seguirà i binari lungo tutto l'arco della Liguria, attraversando tanti paesi della nostra terra e sarà un modo per seguire il corso di tante storie e di tanti personaggi. Realtà e fantasia per descrivere un vero "sogno di Calvino".

L’ingresso è libero e la cittadinanza è cordialmente invitata. Nel borgo di Diano Castello, inoltre, si concentra un patrimonio artistico notevole e senza rivali in centri di queste dimensioni nel Ponente Ligure. Camminando nel centro storico in un susseguirsi di carruggi, piazzette e chiese ricchissime di tesori, ci si accorge che la sua cultura non è legata solo alla terra, fertile di vino ed olio , ma anche alla storia e all’arte. Fanno da cornice alla manifestazione le bellissime Lone, cisterne scavate negli strati di tufo dove veniva trattenuta l’acqua piovana, lo splendido affresco posto sulla facciata del Palazzo Civico che ricorda il contributo che i dianesi diedero a Genova nella vittoriosa battaglia della Meloria del 1284 contro i pisani e tutti gli altri tesori racchiusi nel paese, uno dei Borghi più belli d’Italia, da visitare e da godere.